Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией еще в марте, заявил Лавров

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

— Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день (после встречи делегаций в Стамбуле, — прим. ред.) Запад запретил украинцам продолжать этот процесс, — приводит ТАСС его слова.

После этого позиция Киева на переговорах резко изменилась. По словам главы МИД, Украина стала разменной монетой и инструментом, «которым манипулируют прежде всего США и Великобритания».

В конце марта глава российской делегации на переговорах и помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом на высшем уровне. Однако для этого нужны документы в высокой степени готовности.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры России и Украины заморожены по решению Киева.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась в конце марта в Стамбуле. По итогам очередного раунда переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



Татьяна Леухина