Главное о коронавирусе на 4 августа: речи об обязательной вакцинации в России не идет, рост продаж масок
Казанский эпидемиолог рассказала о росте заболеваемости COVID-19
За последние сутки в Татарстане выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Всего на 4 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 043. Выздоровели за весь период 150 468 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 62 человека.
- В Татарстане провели 6 963 145 лабораторных исследований на наличие коронавируса, из которых 7 521 — за последние сутки. Охват тестированием за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 190,8 исследования, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.
- «Мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости ковидом», — заявила эпидемиолог Университетской клиники КФУ Татьяна Шляпченкова. По ее словам, сейчас в Казани в основном циркулируют подвиды омикрон-штамма. Специалист обратила внимание, что все переносят коронавирус по-разному: кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой, из-за чего приходится ложиться в больницу. Она напомнила, что в группе риска люди с хроническими, легочными, онкологическими заболеваниями.
В России могут быть приняты дополнительные меры из-за COVID-19
За последние сутки в России выявили 17 126 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 752 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 653 867 человек, а выздоровевших — до 18 010 066. За сутки болезнь унесла жизни 44 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 604 человека.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране сейчас не стоит вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19. При этом нельзя исключать введение дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, добавил он.
- Также Песков рассказал, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена. На вопрос о том, планирует ли помогать Москва, если США обратятся, пресс-секретарь пошутил: «Тогда «Комсомолка» нам об этом сообщит».
- Президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования и науки Ольга Васильева ушла на больничный из-за заражения коронавирусом. Она находится под наблюдением врачей, однако о рисках и угрозах, как и о тяжелой форме болезни, в настоящее время речи не идет.
- Пресс-служба Wildberries сообщила, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России впервые за год выросли продажи масок. С 18 по 31 июля они взлетели на 124% по сравнению с началом месяца. Спрос на многоразовые маски при этом увеличился на 80%, а на антисептики — на 17%.
- Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом может быть возвращение людей из отпусков. Уже сейчас начинают открываться ковидные госпитали, а некоторые предприятия объявляют о возвращении масочного режима. Однако при новых вариантах COVID-19 болезнь в основном протекает в легкой форме, подчеркнул специалист.
- Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске создали контрольную панель из препаратов, которые позволят оценивать качество лабораторной диагностики вирусов. Как рассказали в центре, с приходом пандемии COVID-19 широкую известность приобрел метод ПЦР-диагностики, но сами тесты не дают однозначных результатов. Исследователи предложили решить эту проблему с помощью данной панели, которая будет стандартизировать лабораторную диагностику и результаты, получаемые разными лабораториями.
- Несколько пунктов вакцинации от коронавируса возобновили работу в торговых центрах Кургана. Сделать прививку снова можно в ТЦ «Гиперсити» и Доме бытовых услуг.
- Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева заявила, что введение ограничительных мер в Северной столице в связи с ростом числа зараженных коронавирусом пока не планируется. Требование об обязательном ношении масок и прекращении допуска посетителей в медицинские организации принимает руководство учреждения.
- Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что коечный фонд для лечения больных коронавирусом в регионе сократили до минимума в связи со стабильным уровнем госпитализаций. Количество мест в больницах для инфицированных снизилось на 52 единицы — до 74. Уйба также отметил, что за минувшую неделю в реанимацию с COVID-19 пациенты не попадали, что, по его оценке, связано со снижением тяжести заболевания.
- В поликлиники Тюменской области поступит назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V». В департаменте здравоохранения региона рассказали, что сейчас ожидается поставка насадок-распылителей, необходимых для ее интраназального введения. Состав вакцины, которая вводится в мышцу, и той, что используют интраназально, одинаковый. Поэтому назальную вакцину также вводят в два этапа — с интервалом в три недели.
Президент США сдал пятый положительный тест на COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 580 612 339 человек, 6 409 689 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 794 811). На второй строчке — Индия (44 087 037), на третьей — Франция (34 172 819), на четвертой — Бразилия (33 924 061), на пятой — Германия (31 119 199).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 032 097). За ними следуют Бразилия (679 275), Индия (526 530), Россия (374 765, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (374 807).
- Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом более более 6,5 млн человек, более 14 тысяч умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 9%, а летальных исходов — на 3%. Рост числа заразившихся зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (+20%) и Африке (+5%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Европе (-35%) и Восточном Средиземноморье (-12%).
- Президент США Джо Байден сдал уже пятый положительный тест на коронавирус, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. По его словам, глава государства чувствует себя хорошо, у него не наблюдается повышенная температура. 79-летнего Байдена все еще мучает небольшой кашель, однако приступы случаются реже, чем накануне, отметил врач.
- Европейские и аргентинские ветеринары зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди диких европейских грызунов в рамках проекта по отслеживанию распространения SARS-CoV-2 в природных экосистемах. Исследователи проанализировали 1,2 тысячи грызунов, а также 35 землероек и белозубок. Анализ показал, что видимые следы инфекции присутствовали в организме только одного животного — лесной мыши. Подобные результаты, как считают ученые, указывают на то, что COVID-19 способен поражать грызунов, но при этом он редко проникает в природные экосистемы или закрепляется в популяциях.
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