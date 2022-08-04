Главное о коронавирусе на 4 августа: речи об обязательной вакцинации в России не идет, рост продаж масок

Фото: Максим Платонов

Казанский эпидемиолог рассказала о росте заболеваемости COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Всего на 4 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 043. Выздоровели за весь период 150 468 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 62 человека.

В Татарстане провели 6 963 145 лабораторных исследований на наличие коронавируса, из которых 7 521 — за последние сутки. Охват тестированием за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 190,8 исследования, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

«Мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости ковидом», — заявила эпидемиолог Университетской клиники КФУ Татьяна Шляпченкова. По ее словам, сейчас в Казани в основном циркулируют подвиды омикрон-штамма. Специалист обратила внимание, что все переносят коронавирус по-разному: кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой, из-за чего приходится ложиться в больницу. Она напомнила, что в группе риска люди с хроническими, легочными, онкологическими заболеваниями.

Фото: realnoevremya.ru

В России могут быть приняты дополнительные меры из-за COVID-19



За последние сутки в России выявили 17 126 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 752 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 653 867 человек, а выздоровевших — до 18 010 066. За сутки болезнь унесла жизни 44 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 604 человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране сейчас не стоит вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19. При этом нельзя исключать введение дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, добавил он.



Также Песков рассказал, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена. На вопрос о том, планирует ли помогать Москва, если США обратятся, пресс-секретарь пошутил: «Тогда «Комсомолка» нам об этом сообщит».

Президент Российской академии образования (РАО), бывший министр образования и науки Ольга Васильева ушла на больничный из-за заражения коронавирусом. Она находится под наблюдением врачей, однако о рисках и угрозах, как и о тяжелой форме болезни, в настоящее время речи не идет.

Фото: rusacademedu.ru

Пресс-служба Wildberries сообщила, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России впервые за год выросли продажи масок. С 18 по 31 июля они взлетели на 124% по сравнению с началом месяца. Спрос на многоразовые маски при этом увеличился на 80%, а на антисептики — на 17%.

Главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом может быть возвращение людей из отпусков. Уже сейчас начинают открываться ковидные госпитали, а некоторые предприятия объявляют о возвращении масочного режима. Однако при новых вариантах COVID-19 болезнь в основном протекает в легкой форме, подчеркнул специалист.

Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске создали контрольную панель из препаратов, которые позволят оценивать качество лабораторной диагностики вирусов. Как рассказали в центре, с приходом пандемии COVID-19 широкую известность приобрел метод ПЦР-диагностики, но сами тесты не дают однозначных результатов. Исследователи предложили решить эту проблему с помощью данной панели, которая будет стандартизировать лабораторную диагностику и результаты, получаемые разными лабораториями.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько пунктов вакцинации от коронавируса возобновили работу в торговых центрах Кургана. Сделать прививку снова можно в ТЦ «Гиперсити» и Доме бытовых услуг.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева заявила, что введение ограничительных мер в Северной столице в связи с ростом числа зараженных коронавирусом пока не планируется. Требование об обязательном ношении масок и прекращении допуска посетителей в медицинские организации принимает руководство учреждения.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что коечный фонд для лечения больных коронавирусом в регионе сократили до минимума в связи со стабильным уровнем госпитализаций. Количество мест в больницах для инфицированных снизилось на 52 единицы — до 74. Уйба также отметил, что за минувшую неделю в реанимацию с COVID-19 пациенты не попадали, что, по его оценке, связано со снижением тяжести заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

В поликлиники Тюменской области поступит назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V». В департаменте здравоохранения региона рассказали, что сейчас ожидается поставка насадок-распылителей, необходимых для ее интраназального введения. Состав вакцины, которая вводится в мышцу, и той, что используют интраназально, одинаковый. Поэтому назальную вакцину также вводят в два этапа — с интервалом в три недели.



Президент США сдал пятый положительный тест на COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 580 612 339 человек, 6 409 689 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 794 811). На второй строчке — Индия (44 087 037), на третьей — Франция (34 172 819), на четвертой — Бразилия (33 924 061), на пятой — Германия (31 119 199).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 032 097). За ними следуют Бразилия (679 275), Индия (526 530), Россия (374 765, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (374 807).

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом более более 6,5 млн человек, более 14 тысяч умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 9%, а летальных исходов — на 3%. Рост числа заразившихся зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (+20%) и Африке (+5%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Европе (-35%) и Восточном Средиземноморье (-12%).

Президент США Джо Байден сдал уже пятый положительный тест на коронавирус, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. По его словам, глава государства чувствует себя хорошо, у него не наблюдается повышенная температура. 79-летнего Байдена все еще мучает небольшой кашель, однако приступы случаются реже, чем накануне, отметил врач.

Фото: flickr.com

Европейские и аргентинские ветеринары зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди диких европейских грызунов в рамках проекта по отслеживанию распространения SARS-CoV-2 в природных экосистемах. Исследователи проанализировали 1,2 тысячи грызунов, а также 35 землероек и белозубок. Анализ показал, что видимые следы инфекции присутствовали в организме только одного животного — лесной мыши. Подобные результаты, как считают ученые, указывают на то, что COVID-19 способен поражать грызунов, но при этом он редко проникает в природные экосистемы или закрепляется в популяциях.

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Максим Кокунин