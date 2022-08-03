В Кремле заявили, что вопрос о возврате обязательной вакцинации от COVID-19 не стоит на повестке дня

В России вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 сейчас не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом нельзя исключать введение дополнительных мероприятий по борьбе с коронавирусом в случае значительного роста числа заболевших, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

Вчера Роспотребнадзор рекомендовал для снижения рисков заражения COVID-19 уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Там отметили: несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, COVID-19 по-прежнему представляет значительную угрозу.



За минувшие сутки в России зарегистрировали 14 638 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 7 апреля. Всего заболевших по стране выявили 18 636 741 человека.



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Татьяна Леухина