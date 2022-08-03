Казанский эпидемиолог: «Мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости ковидом»

Фото: Максим Платонов (архив)

Эпидемиолог Университетской клиники КФУ Татьяна Шляпченкова заявила, что за неделю увеличилось число заражений коронавирусом. «Мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости ковидом», — сообщила она.



— Если еще неделю назад у сдававших в нашей поликлинике анализ на наличие коронавирусной инфекции она обнаруживалась примерно в одном случае из десяти, то сейчас картина изменилась: заболевших COVID-19 примерно половина, — уточнила казанский эпидемиолог.

По словам Татьяны Шляпченковой, сейчас в Казани в основном циркулируют подвиды омикрон-штамма коронавируса. Она предупредила, что последняя из выявленных мутаций, которую назвали «кентавр», очень заразна, сообщает медиапортал КФУ.

Специалист обратил внимание, что все переносят коронавирус по-разному: кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой, из-за чего приходится ложиться в больницу. Она напомнила, что в группе риска люди с хроническими, легочными, онкологическими заболеваниями.

О росте заболеваемости говорили и в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Как заверила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина, ситуация стабильна и возвращать антиковидные ограничения не планируется.

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 49 человек, госпитализировали 42 заболевших. Всего на 3 августа в республике зарегистрировано 153 990 случаев COVID-19.



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Татьяна Демина