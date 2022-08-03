В Казани изменили правила застройки для Соборной мечети

Сегодня на заседании Казгордумы приняли изменения в правила землепользования и застройки. Это было сделано для строительства Соборной мечети.

Так, отменяется предельный размер земельного участка под размещение объектов религиозного значения. Ранее этот лимит составлял 50 тыс. кв. метров. Его изменили до неустановленного.

На заседании отметили, что площадь участка по ул. Односторонняя Гривка, где планируется построить Соборную мечеть, составляет 81,6 тыс. кв. м.

О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый камень мечети заложили 20 мая. Само строительство планируют начать осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.



В начале июля в Казани объявили победителей открытого Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети и прилегающей территории. Ими стали проекты Айвара Саттарова (эскиз №8) и архитектурного бюро Ginzburg Architects (эскиз №15).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина