Самыми редкими именами новорожденных в Казани за прошедшую неделю стали Мирсаль, Феликс, Харитон и Инрика

В Казани за минувшую неделю, с 25 по 31 июля, зарегистрировано рождение 390 детей: 199 мальчиков и 191 девочка. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 700 граммов, а максимальный — 4 970 граммов.



Самые редкие имена, которыми казанцы назвали своих детей на прошедшей неделе, — Мирсаль, Феликс, Харитон, Инрика, Лукерия и Юлиана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самые популярные имена — Карим, Макар, Тимур, Диляра, Малика и Марьям.



Ранее самыми редкими именами в Казани стали Динислам, Эрлан, Альфис, Аэлита, Риналия, Эллиса.



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Татьяна Леухина