Самыми редкими именами новорожденных в Казани за прошедшую неделю стали Эрлан, Альфис, Риналия
Самыми редкими именами на прошедшей неделе в Казани стали Динислам, Эрлан, Альфис, Аэлита, Риналия, Эллиса. Об этом сообщает Управление ЗАГС столицы Татарстана.
Самые популярные именами, которыми казанцы назвали своих детей, стали: Тимур, Карим, Аскар, Роберт, Алиса, Василиса, Амина, Ева.
За минувшую неделю, с 18 по 24 июля, в казанских отделах Управления ЗАГС зарегистрировано рождение 395 детей: 202 мальчиков и 193 девочек, передает пресс-служба мэрии Казани.
Весной чаще всего родители в столице Татарстана называли своих детей Марк, Марсель, Ясмина и Амина. Реже всего малышам давали имена Ахат, Рамзиль, Любовь, Ария.
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