В США заявили о готовности обсуждать с Россией замену договора контроля над ядерным оружием
В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте главы государства.
— Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году, — заявил американский лидер.
США ждут, что Россия продемонстрирует готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.
Действие СНВ-3, единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Москва начала обсуждать условия продления договора с Вашингтоном, но после начала спецоперации диалог был прерван.
В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин во время своего выступления в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) предложил продлить договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов к продлению этого договора в случае временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым