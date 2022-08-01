В США заявили о готовности обсуждать с Россией замену договора контроля над ядерным оружием

В Белом доме готовы вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте главы государства.

— Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году, — заявил американский лидер.

США ждут, что Россия продемонстрирует готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями.

Фото: vk.com/mid

Действие СНВ-3, единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Москва начала обсуждать условия продления договора с Вашингтоном, но после начала спецоперации диалог был прерван.

В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин во время своего выступления в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) предложил продлить договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов к продлению этого договора в случае временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина