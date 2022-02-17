Москва опубликовала свою реакцию на ответ США по проекту договора о гарантиях безопасности — главное

Американская сторона не дала конструктивного ответа на предложения России

Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану.

— Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение, — так начинается документ.

Российская сторона указала, что Штаты проигнорировали предложения России и выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.

— Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности, — указала Россия.

В документе сказано, что РФ обеспокоена активностью США и НАТО у российских границ:

— Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.

Россия предупредила, что из-за нежелания США «договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности» РФ будет вынуждена реагировать. Не исключаются меры военно-технического характера.

Никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется

Часть документа касается заявлений относительно украинского кризиса и претензий к России из-за якобы оккупированного Крыма.

— Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности, — говорится в ответе РФ.

Позиция России по случившему на Украине такова: «Утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов». В документе указано, что в 2014 году там произошел государственный переворот.

— Содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она «оккупировала Крым», также не выдерживают никакой критики. В 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения, а также других «нетитульных» этносов.

Москва напомнила, что Крым вошел в состав России, потому что за это проголосовал народ — решение «принято путем свободного волеизъявления в порядке реализации закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение». Силы и угрозы при этом не применялись.

— Вопрос о принадлежности Крыма закрыт, — констатировала Москва в своем ответе США.

Ответила Россия и на обвинения в том, что якобы она «разожгла конфликт в Донбассе». Этот американский тезис назвали несостоятельным и добавили, что ситуацию можно решить только через соблюдение Минских соглашений.

— В п. 2 данной резолюции сторонами названы Киев, Донецк и Луганск. Ни в одном из этих документов не говорится об ответственности России за конфликт в Донбассе. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в главном переговорном формате — контактной группе — и вместе с Берлином и Парижем — в «нормандском формате», который формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением.

Москва также представила план решения украинского кризиса:

— Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это — принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории.

О политике «открытых дверей» НАТО и принципе неделимости безопасности

Ответ Москвы на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности содержится на 11 страницах. Основные тезисы:



Москва не увидела в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности.

Российские «красные линии» и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается — это неприемлемо.

В полученном ответе упоминается приверженность Вашингтона концепции неделимости безопасности — но в тексте она сводится к праву государств «свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры».

США подтверждают «твердую поддержку» политике «открытых дверей НАТО». Но она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

Россия призвала США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности и представить конкретные предложения о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе, без выделения отдельных составляющих, а конструктивная реакция Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные Москвой важнейшие элементы российской инициативы отсутствует.

США предлагают «незамедлительно» заняться в рамках диалога по стратегической стабильности разработкой «мер в развитие ДСНВ», но пытаются зафиксировать не согласованный с Россией подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны.

Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике и предлагает заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности».



США не отреагировали на такой элемент «пакета» предложенных Москвой мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории — Штаты ограничились упоминанием необходимости заняться на площадке стратегического диалога решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его дислокации и иных факторов, влияющих на безопасность сторон.



Россия продолжает исходить из актуальности российских инициатив в области «пост-ДРСМД», в основе которых лежит идея встречных проверяемых мораториев на развертывание наземных ракет средней и малой дальности в Европе. В принципиальном плане Москва открыта к предметному рассмотрению путей ее практической реализации.



Москва указала на сохраняющуюся неопределенность в подходах Вашингтона к основным параметрам потенциальных мер контроля над РСМД, прежде всего к их охвату, который должен распространяться на все средства соответствующей дальности в ядерном и неядерном оснащении.



Россия полагает, что США исходят из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа. Москва считает такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на «просвечивание» деятельности Вооруженных Сил РФ.

США и их союзникам следует отказаться от политики «сдерживания» России и предпринять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки

Россия приветствует готовность США к консультациям о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. По мнению Москвы, эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией.

Ответ России на реакцию США на проект договора о гарантиях безопасности одобрил лично президент РФ Владимир Путин. Перед этим он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и назвал расширение НАТО на восток «бесконечным и очень опасным». Глава МИД РФ напомнил, что Москва изучила ответ США и Североатлантического альянса на предложенный РФ проект по гарантиям безопасности — первая часть документа полностью не удовлетворила Россию, вторая часть — более конструктивная.

Письменный ответ Вашингтона и НАТО в МИД РФ в конце января 2022-го привез посол США в РФ Джон Салливан. Издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального документа, из которого следовало, что американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности.

В январе Россия и США провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Однако по их итогам в МИД России заявили, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Их позицию замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал непробиваемой.

Напомним, проект договора о гарантиях безопасности МИД России опубликовал в декабре 2021 года. Документ обсуждается уже два месяца.

