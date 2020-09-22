Путин предложил продлить договор России и США о стратегических наступательных вооружениях

Президент России Владимир Путин на выступлении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) предложил продлить договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами», — сказал он.

Также он заявил, что Россия рассчитывает «на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем»:

«Добавлю, что с прошлого года — хочу это подчеркнуть — уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников».