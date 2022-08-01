В Казани жилье показало «существенную недоступность» — копить придется больше 6 лет

В Казани с 2020 по 2022 год средняя прибавка к зарплате составила 13%, тогда как недвижимость за тот же период выросла в цене на 64% — разрыв в динамике зарплаты и стоимости квадратного метра составил 51%, подсчитали эксперты «Циан.Аналитики».



Эксперты подсчитали и коэффициент доступности жилья (КДЖ) в татарстанской столице. Согласно международной классификации, жилье считается доступным при КДЖ до 3 лет. От 3 до 4 лет — жилье считается «не совсем доступным», от 4 до 5 — «покупка серьезно осложняется» и от 5 лет — «жилье существенно недоступно».

Коэффициент доступности жилья в Казани в 2020—2022 годах составил 6,1 года — то есть жилье «существенно недоступно». В течение двух лет коэффициент стабильно растет на единицу — в 2020 году он составлял 4,2 года, а 2021-м — 5,2.

В среднем в регионах России стоимость жилья за два года выросла в два раза, а зарплата — на 5%. В ряде регионов разрыв существенный, в других — меньше, но ни в одном городе рост заработной платы не позволил компенсировать повышение цен на жилье, сделали вывод аналитики.

Так, совокупный доход семьи в месяц в регионах вырос за два года на 4,4 тысячи рублей, а стоимость квартиры — на 1,64 млн рублей. И ситуация пока не улучшается — в регионах коэффициент доступности жилья в 2020 году составлял 3,2 («жилье не совсем доступно»), а в этом году достиг 4,5 года («серьезно осложняет» покупку жилья).

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может упасть на 10—20%. При этом, как отметил вице-премьер, спрос будет соответствовать нормальным показателям. Однако в случае, если спрос будет падать сильнее, власти будут искать новые меры поддержки. Например, продлят льготную ипотеку на следующий год.



Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в июле отмечала, что в России за полгода размер кредита на новостройки вырос на 43%. В первом квартале текущего года средний размер ипотечного кредита на новостройки снизился с 3,73 млн рублей до 3,59 млн рублей, после чего снова начал расти и сейчас составляет уже 5,14 млн рублей — это на 43% больше, чем в начале 2022 года.

На днях министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в республике перешагнули планку в 2 млн квадратных метров построенного жилья — это уже 78% от годового плана, что составляет 138,8% к уровню прошлого года. В первом полугодии 2022 года в Татарстане построили 8 828 жилых и нежилых зданий. Это самое большое количество объектов среди регионов Приволжского федерального округа.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко