В Татарстане перешагнули планку в 2 млн «квадратов» жилья — 78% от плана

В Татарстане перешагнули планку в 2 млн квадратных метров построенного жилья — это уже 78% от годового плана, что составляет 138,8% к уровню прошлого года, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Сданы почти 100 из 150 тысяч «квадратов» по программе социальной ипотеки, что в относительном выражении составляет 66%.

По линии ИЖС годовые показатели выполнены на 87%. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 66%. Из 148 многоквартирных домов к текущей дате сданы 83 общей площадью 608 тыс. квадратных метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Только по итогам июня в Татарстане ввели почти 172,4 кв. метра жилья, из них 170,7 «квадрата» — в секторе индивидуального жилищного строительства.

В Татарстане в прошлом году впервые ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. Цифра оказалась на 12,8% больше запланированного объема.

Таких показателей удалось достичь благодаря росту индивидуального жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию индивидуальные дома общей площадью 2,1 млн кв. метров, а также 791,5 тыс. кв. метров инвестиционного многоквартирного жилья и 150,6 тыс. кв. метров жилья по социальной ипотеке.



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Маргарита Головатенко