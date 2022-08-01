Спрос на жилье в России может упасть на 10—20% по итогам 2022 года
Спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может упасть на 10—20%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
— В 2021 году был небывалый по объему спрос. На это повлияла низкая ставка, был рост доллара. Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10—20% ниже, — приводит РБК его слова.
При этом, как отметил вице-премьер, спрос будет соответствовать нормальным показателям. Однако в случае, если спрос будет падать сильнее, власти будут искать новые меры поддержки. Например, продлят льготную ипотеку на следующий год.
В мае этого года спрос на недвижимость среди россиян увеличился до 18%. В апреле этот показатель составлял 13%.
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