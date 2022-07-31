Росстат: в Татарстане в первом полугодии построили более 8,8 тысячи зданий

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2022 года в Татарстане построили 8 828 жилых и нежилых зданий. Это самое большое количество объектов среди регионов Приволжского федерального округа, следует из данных Росстат

На втором месте по числу построенных в январе-мае этого года зданий в ПФО находится Башкирия — 8 134, на третьем — Пермский край (5 308). В топ-5 также входят Самарская область (4 319) и Нижегородская область (4 168).

Всего в Приволжском федеральном округе за первые шесть месяцев 2022 года построили 46 244 жилых и нежилых зданий. Минимум объектов возвели в Мордовии — 875.

Фото: Максим Платонов

По данным Минстроя Татарстана, в республике перешагнули планку в 2 миллиона квадратных метров построенного жилья — это уже 78% от годового плана. По линии ИЖС годовые показатели выполнены на 87%. В коммерческом строительстве выполнение годовых показателей оценивается в 66%.



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Татьяна Демина