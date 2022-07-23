За полгода средний размер кредита на новостройки вырос на 43%

Фото: Максим Платонов

В России за полгода размер кредита на новостройки вырос на 43%, сообщила заместитель руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.



В первом квартале текущего года средний размер ипотечного кредита на новостройки снизился с 3,73 млн рублей до 3,59 млн рублей, после чего снова начал расти и сейчас составляет уже 5,14 млн рублей — это на 43% больше, чем в начале 2022 года.

В сравнении с первым кварталом 2021-го показатель увеличился на 26%, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Министерство финансов России разработало и внесло в правительство страны проект постановления, который предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли.

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Маргарита Головатенко