Казанский «Водоканал» не может обеспечить расходы на подключение Старых Горок к новому водоводу

Фото: Инна Серова

В казанском МУП «Водоканал» объяснили «Реальному времени», почему не могут подключить Старые Горки к новому водоводу. Предприятие не может обеспечить эти расходы, но совместно с городскими и республиканскими властями ищет источник как бюджетного, так и внебюджетного финансирования.

— Водопровод в поселке Старые Горки не принадлежит «Водоканалу». Поэтому предприятие не может заложить расходы по подключению имеющихся сетей к новому водопроводу. Кроме того, для таких видов работ не существует профильной программы, в рамках которой можно было бы выделить финансирование, — объяснили в казанском МУП.

В «Водоканале» напомнили, что новый водопровод через Старые Горки в 2021 году в рамках коммерческого проекта проложила частная компания — водопроводная магистраль идет к новым домам в микрорайоне М-14. Во время работ в администрации от активиста поселка Ильхама Шагараева поступила просьба подключить Старые Горки к объекту, чтобы улучшить водоснабжение домов.

Фото: Ильхам Шагараев

Во многих казанских поселках сети устарели, многие не переданы на баланс «Водоканала», обратили внимание в предприятии.

— Решить данную проблему только силами «Водоканала» практически невозможно. Поэтому Минстроем РТ было принято решение сделать камеру для переключения сетей поселка к новому магистральному водопроводу, — добавили в МУП. Она уже готова, возможность для подключения есть, опрессовка и промывка труб для дальнейшей передачи на баланс предприятия. Однако работы требуют дополнительных средств, которых у «Водоканала» нет.

Активисты поселка рассказали «Реальному времени», что «Водоканалу» не хватило всего 125 тысяч рублей, чтобы подключить Старые Горки к новому водоводу. В самом МУП и исполкоме города уверяли, что проблема больше в технической плоскости. Подробнее — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Демина