В Казань на глобальный форум молодых дипломатов приедут делегаты из 60 стран мира

Фото: Максим Платонов

В Казани на V Глобальном форуме молодых дипломатов ожидается участие 100 делегатов 60 стран мира. На данный момент заявки подали более 25 иностранных делегатов.

Заявки поступили из стран Европы, Африки и Латинской Америки, сообщил председатель Совета молодых дипломатов МИД России, выпускник Казанского государственного университета Константин Колпаков.

Столица Татарстана принимает участников форума в первый раз. До этого подобные мероприятия проходили в Москве и Сочи.



Глобальный форум молодых дипломатов впервые проходил в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По его итогам участники приняли документ, подтвердивший необходимость проведения регулярных международных контактов молодых дипломатов, а также создание Международной ассоциации молодых дипломатов и Московского клуба молодых дипломатов.



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Татьяна Демина