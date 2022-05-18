В 2022 году Глобальный форум молодых дипломатов состоится в Казани

В 2022 году в Казани состоится Глобальный форум молодых дипломатов. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на председателя совета молодых дипломатов МИД России Константина Колпакова.

По его словам, столица Татарстана принимает участников форума в первый раз. До этого подобные мероприятия проходили в Москве и Сочи. Колпаков отметил, что планируется приезд большого количества иностранных дипломатов.

Он также рассказал, что планируется насыщенная программа форума. И добавил, что в свете текущей мировой обстановки участники смогут говорить о многих вещах в международных отношениях.

Глобальный форум молодых дипломатов впервые проходил в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По его итогам участники приняли документ, подтвердивший необходимость проведения регулярных международных контактов молодых дипломатов, а также создание Международной ассоциации молодых дипломатов и Московского клуба молодых дипломатов. Организатором мероприятия является созданный в 2001 году Совет молодых дипломатов — молодежная общественная организация МИД России.

Фото: smd-mid.ru

С 19 по 21 мая в Казани состоится 13-й международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Его темой станет «Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль». Подробнее о грядущем мероприятии — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова