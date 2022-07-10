В Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход — решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Ринат Назметдинов

Днем в Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход. ЧП произошло в районе Аракчино. Следователи межрегионального следственного управления СК на транспорте выясняют причины происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Предварительно днём на р.Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками, — сообщили в ведомстве.

Вместе со Следкомом проверку организовала и Татарская транспортная прокуратура. На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор. В ведомстве уточнили, что на борту теплохода находились 34 человека. Сейчас они все находятся на берегу.

— Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ровно 11 лет назад в Татарстане затонул теплоход «Булгария». В результате трагедии погибли 122 человека. Среди них были 10 беременных женщин.

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Артем Гафаров