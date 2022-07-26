Под Казанью завершен подъем утонувшего на Волге прогулочного судна

Фото: Центральное МСУТ СК России

Сотрудники Следкома и привлеченные специалисты завершили операцию по подъему затонувшего 10 июля под Казанью прогулочного катера «Казанец-1». Об этом «Реальному времени» сообщил полковник Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СКР.



Напомним, на момент ЧП на судне находилось 28 пассажиров и два члена экипажа. Все спасены.

На данный момент следствием установлено — прогулочный катер «Казанец-1» отчалил от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино 10 июля в 10 часов 15 минут, судно имело крен на левый борт, однако добралось до правого берега и встало на стоянку между поселками Моркваши и Печище. Обратно засобирались в 16.30. Также с креном на левый борт отплыли задним ходом, и тут волна захлестнула корму. Капитан стал успокаивать пассажиров, вместе с помощником откачивать воду. Однако это не помогло. Судно начало тонуть, люди спасаться, прыгая за борт. Спасжилетов хватило не всем. Происшествие наблюдали рыбаки и проходящие суда, поэтому помощь подоспела быстро, и обошлось без жертв.

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