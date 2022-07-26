Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима

Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

Среди них — некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзия, Китай, Гонконг.

С властями Малайзии согласовывается проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, пишет ТАСС.

Фото: flickr.com

Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство.



28 февраля Евросоюз прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Нововведение затронуло дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступал с предложением к Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России.



Вчера ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. Предложение готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр».

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Татьяна Леухина