Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением к Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России. Об этом пишет «РИА Новости».
— Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли… какие страшные преступления совершает российская армия на Украине.
Он предложил согласовать эту меры как можно скорее, например, уже в эти выходные.
Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство.
28 февраля Евросоюз прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Нововведение затронуло дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев.
В начале марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что большая часть стран Шенгенской зоны и Евросоюза, заинтересованные в приеме российских туристов этим летом, не торопятся прекращать выдачу виз.
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