Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением к Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России. Об этом пишет «РИА Новости».

— Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли… какие страшные преступления совершает российская армия на Украине.

Он предложил согласовать эту меры как можно скорее, например, уже в эти выходные.

Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство.



28 февраля Евросоюз прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Нововведение затронуло дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев.



В начале марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что большая часть стран Шенгенской зоны и Евросоюза, заинтересованные в приеме российских туристов этим летом, не торопятся прекращать выдачу виз.



Татьяна Леухина