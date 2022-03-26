Новости общества

00:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам

00:14, 26.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
Фото: pxhere.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением к Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России. Об этом пишет «РИА Новости».

— Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли… какие страшные преступления совершает российская армия на Украине.

Он предложил согласовать эту меры как можно скорее, например, уже в эти выходные.

Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство.

28 февраля Евросоюз прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Нововведение затронуло дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев.

В начале марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что большая часть стран Шенгенской зоны и Евросоюза, заинтересованные в приеме российских туристов этим летом, не торопятся прекращать выдачу виз.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также