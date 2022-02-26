ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией
Евросоюз прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Изменения вступают в силу с 28 февраля.
Так, нововведение затронет дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. С 1 марта им необходимо будет получать визы по стандартной процедуре. Кроме того, нужно оплачивать стандартный консульский сбор, передает ТАСС.
Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией на Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.
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