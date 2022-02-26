Новости общества

02:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

01:28, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией
Фото: Максим Платонов (архив)

Евросоюз прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Изменения вступают в силу с 28 февраля.

Так, нововведение затронет дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. С 1 марта им необходимо будет получать визы по стандартной процедуре. Кроме того, нужно оплачивать стандартный консульский сбор, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией на Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также