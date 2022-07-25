В Финляндии парламентские партии поддержали идею прекратить выдавать визы россиянам

Ведущие парламентские партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. Предложение готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), «Истинные финны» и партия «Финляндский центр».

Ожидается, что запрет на визы для россиян «не будет распространяться на медицинское лечение, на лиц, владеющих недвижимостью в Финляндии, а также на посещение близких родственников».

Заместитель председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра отметила, что сложившаяся сейчас ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Также это ослабляет санкционный режим, пишет ТАСС.

В июле глава финского МИД Пекка Хаависто сообщала, что Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи с интеграцией в НАТО.



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Татьяна Леухина