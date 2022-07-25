Путин заявил, что сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом из-за санкций

Сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Авиационная отрасль имеет стратегический характер и играет большое значение в России, стимулируя развитие высокотехнологичной продукции. Она обеспечивает занятость в смежных производствах, транспортную доступность и связанность регионов, что особенно критично для такой большой страны, как Россия.

Фото: kremlin.ru

Путин напомнил, что правительство уже утвердило программу развития авиаотрасли до 2030 года, она должна быть готова к восстановлению услуг.

— Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан, — передает РБК.



В конце июня стало известно, что в формирование эффективной инфраструктуры в авиаотрасли вложат более 770 миллиардов рублей. Из них свыше 150 миллиардов выделят на обеспечение авиаперевозок до конца этого года.



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Татьяна Леухина