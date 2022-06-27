Правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Курировать ее выполнение будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Программа предусматривает пополнение парка авиакомпаний России более чем тысячей отечественных самолетов, свыше 760 вертолетов и около 5 тысяч двигателей для них, сообщает пресс-служба кабмина.

В формирование эффективной инфраструктуры в авиаотрасли вложат более 770 миллиардов рублей. Из них свыше 150 миллиардов выделят на обеспечение авиаперевозок до конца этого года.



Фото: Максим Платонов

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, который назначен куратором программы в части авиастроения, доля самолетов, собранных в стране, в авиапарке российских к 2030 году должна достигнуть 81%. В частности, иностранный транспорт заменят отечественными МС-21 и Ту-214.

До 2030 года в стране намерены выпустить 70 самолетов Ту-214, напомнил Юрий Борисов. Их собирает Казанский авиационный завод им. Горбунова (входит в ПАО «Туполев»).



В марте России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе. По его словам, их могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



Министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает Ту-214 в качестве базового самолета для своего авиапарка.



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Татьяна Демина