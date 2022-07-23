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В Татарстане второй день подряд выявляют 43 новых случая заражения коронавирусом

11:20, 23.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане второй день подряд выявляют 43 новых случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом, такой же показатель в республике зафиксировали вчера. За последние сутки с инфекцией госпитализировали 31 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 июля в Татарстане выявили 153 492 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 150 189 человек, в том числе 133 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 996 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 23 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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