В Татарстане второй день подряд выявляют 43 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом, такой же показатель в республике зафиксировали вчера. За последние сутки с инфекцией госпитализировали 31 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 июля в Татарстане выявили 153 492 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 150 189 человек, в том числе 133 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 996 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко