Главное о коронавирусе на 23 июля: признак окончания пандемии, ВОЗ призвала разработать новые вакцины

По состоянию на 22 июля в Татарстане прививку против коронавируса сделал 2 541 001 человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Всего на 23 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 492. Выздоровели за весь период 150 189 человек, в том числе 133 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 31 человека.

В Татарстане в первый год пандемии восстановительное лечение после COVID-19 с использованием методов и средств медицинской реабилитации по месту жительства в условиях амбулаторно-поликлинических отделений прошел 4 901 пациент. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Там напомнили, что республика одной из первых в России запустила программу реабилитации против перенесенного COVID-19 — с июня 2020 года.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане провели 6 860 717 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Все задействованные лаборатории Татарстана полностью обеспечены диагностическими тестами на COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре. Республика на данный момент относится к третьему уровню в системе охвата населения лабораторными исследованиями на коронавирус — не менее 150 исследований на 100 тыс. жителей.

По состоянию на 22 июля в Татарстане прививку против коронавируса сделал 2 541 001 человек. За неделю это число выросло на 4 107, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против коронавируса, 2 473 806 татарстанцев. За минувшие семь дней их стало больше на 2 308 человек.

По данным на 22 июля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане составляет 6,9%. Неделю назад он оценивался в 8,3%.

Фото: стопокоронавирус.рф

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился до 12,3%

За последние сутки в России выявили 6 953 новых случая коронавируса, выздоровели 4 803 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 524 732 человек, а выздоровевших — до 17 933 862. За сутки болезнь унесла жизни 38 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 118 человек.

Появление в России нового подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.2.75 «кентавр» — признак окончания пандемии, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 14,3% до 12,3%. Прививку первым компонентом вакцины сделали 93 547 199 раз, а полный цикл вакцинации прошли 88 964 088 раз.

Состояние Байдена улучшилось

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 569 053 352 человека, 6 382 567 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 367 064). На второй строчке — Индия (43 868 476), на третьей — Франция (33 621 366), на четвертой — Бразилия (33 555 526), на пятой — Германия (30 331 131).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 026 883). За ними следуют Бразилия (676 766), Индия (525 997), Россия (374 338, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 968).

Власти китайского Макао с субботы разрешили возобновить работу местных казино, которые оставались закрытыми с 11 июля в связи с локдауном, введенным из-за вспышки коронавируса.

Заразившемуся коронавирусом президенту США Джо Байдену не грозит ухудшение состояния. За ним продолжают внимательно наблюдать, отметил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа.

Фото: wikipedia.org

В целом состояние Байдена улучшилось, о чем говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора. Как отметил специалист, Байден начал принимать препарат Paxlovid.

Власти Нур-Султана с 23 июля ввели карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу и вхождением города в «желтую зону» эпидемиологической ситуации. Жителям города рекомендовали носить маски при посещении автовокзалов, торгово-развлекательных центров, крытых рынков.



Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от COVID-19: «Хотя вакцины спасли бесчисленное количество жизней, они существенно не уменьшили распространение COVID-19. Необходимы инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снижают передачу инфекции и обеспечивают более широкую и длительную защиту».

Фото: Максим Платонов

Радикальные ковид-диссиденты, которые весной 2022 года планировали похищение министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха и были задержаны, собирались устроить государственный переворот. Мотив — недовольство внутриполитической ситуацией в Германии, в частности методами борьбы с пандемией.

Американские и канадские медики проследили за развитием постковидного синдрома среди 8,6 тыс. детей, перенесших коронавирус, и обнаружили, что от него страдают 5,8% детей. Причем доля заразившихся была гораздо выше среди тех юных пациентов, которые проходили лечение от COVID-19 в больнице. В среднем такие проблемы со здоровьем зафиксировали среди 9,8% госпитализированных детей и среди 4,6% переболевших дошколят и школьников, перенесших коронавирус дома.

Дарья Пинегина