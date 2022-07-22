В Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 43 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 449, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19. Выздоровели в Татарстане еще 104 человека, с начала пандемии — 150 056.

По-прежнему не фиксируется ни одного случая смерти от COVID-19 в республике. За весь период инфекция унесла жизни 1 996 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина