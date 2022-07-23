В Татарстане в первый год пандемии реабилитацию после COVID-19 амбулаторно прошли почти 5 тысяч человек

В Татарстане в первый год пандемии восстановительное лечение после COVID-19 с использованием методов и средств медицинской реабилитации по месту жительства в условиях амбулаторно-поликлинических отделений прошел 4 901 пациент. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Там напомнили, что республика одной из первых в России запустила программу реабилитации против перенесенного COVID-19 — с июня 2020 года.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Реабилитация проводится в три этапа: первый проходит во временных инфекционных госпиталях, второй — в условиях круглосуточных стационаров медицинских организаций, имеющих возможность для проведения комплекса лечебных и восстановительных мероприятий. Третий этап проводится на базе дневных стационаров.

— Общее количество пациентов, получивших медицинскую реабилитацию на втором этапе в 2020 году, составило 129 человек, на третьем этапе — 1 437 человек, — сообщили в Минздраве Татарстана.

В мае врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина сообщала, что одной из наиболее важных составляющих в реабилитации после перенесенного коронавируса являются дозированные физические нагрузки на свежем воздухе. Физические занятия способствуют вентиляции легочной ткани, что необходимо для разрешения воспалительных изменений.



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Татьяна Леухина