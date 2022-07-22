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В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу опустился ниже 7%

14:05, 22.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу опустился ниже 7%
Фото: Максим Платонов

По данным на 22 июля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане составляет 6,9%. Неделю назад он оценивался в 8,3%.

На сегодняшний день в республике прививку против COVID-19 сделал 2 541 001 человек. Из них 2 473 806 завершили курс вакцинации, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: стопокронавирус.рф

Отметим, что в Татарстане начинает вновь расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в республике COVID-19 выявили у 43 человек, за предыдущие сутки — у 41 жителя. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 153 449 случаев коронавируса.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 22 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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