Иммунолог Жемчугов: появление нового подвида омикрон-штамма — признак окончания пандемии

Фото: Максим Платонов

Появление в России нового подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.2.75 «кентавр» — признак окончания пандемии, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.



— Текущий всплеск «омикрона» — это «хвост» пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно, — приводит его слова ТАСС.

По словам Жемчугова, введение дополнительных ограничений, включая масочно-перчаточные меры, не требуется. Вместе с тем эксперт рекомендовал носить маски в общественных местах людям с тяжелыми заболеваниями, принимающим иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80-90 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказывал, что появившийся сейчас «кентавр» ВА.2.75 — это всего лишь ответвление от ВА.2, и от него не стоит ждать повторения ситуации со штаммом «дельта». Со своей стороны, старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Алексей Куликов отметил, что основная изменчивость всех штаммов коронавируса, как правило, связана с мутациями. Однако коллективный иммунитет к COVID-19 продолжает формироваться, что позволяет избегать тяжелых последствий.

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Маргарита Головатенко