В Татарстане провели более 6,8 миллиона исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провели 6 860 717 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Все задействованные лаборатории Татарстана полностью обеспечены диагностическими тестами на COVID-19, уверяют в ведомстве. Республика на данный момент относится к третьему уровню в системе охвата населения лабораторными исследованиями на коронавирус — не менее 150 исследований на 100 тыс. жителей.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 153 449 случаев коронавируса. Вылечились за это время 150 056 жителей республики, умерли — 1 996.

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Татьяна Демина