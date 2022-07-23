В Татарстане провели более 6,8 миллиона исследований на COVID-19
В Татарстане провели 6 860 717 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.
Все задействованные лаборатории Татарстана полностью обеспечены диагностическими тестами на COVID-19, уверяют в ведомстве. Республика на данный момент относится к третьему уровню в системе охвата населения лабораторными исследованиями на коронавирус — не менее 150 исследований на 100 тыс. жителей.
По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 153 449 случаев коронавируса. Вылечились за это время 150 056 жителей республики, умерли — 1 996.
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