В Татарстане число привитых против COVID-19 превысило 2,54 миллиона человек

Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на 22 июля в Татарстане прививку против коронавируса сделал 2 541 001 человек. За неделю это число выросло на 4 107, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины против коронавируса, 2 473 806 татарстанцев. За минувшие семь дней их стало больше на 2 308 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане на 22 июля составляет 6,9%. Неделю назад он оценивался в 8,3%.

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Татьяна Демина