В Татарстане в условиях санкций предприятия перестраивают логистические цепочки и ищут новые рынки сбыта

В условиях санкционного давления со стороны Запада предприятия Татарстана развивают новые логистические связи и переориентируют свои производства на другие рынки сбыта, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин в Доме правительства РТ.



Он отметил, что в Татарстане в связи с давлением со стороны западных стран в кратчайшие сроки подготовили план по обеспечению устойчивого развития экономики, а еще создали оперативный штаб.

Первоочередными задачами, которые стояли перед республикой, были обеспечение населения товарами первой необходимости, сохранение занятости и программ поддержки населения, бесперебойное функционирование системообразующих организаций, а еще обеспечение работоспособности критически важной инфраструктуры и помощь малому бизнесу в новых условиях.

Фото: tatarstan.ru

Влияние экономическая ситуация оказала на отрасли химического производства, резиновых и пластмассовых изделий и производство автотранспортных средств. Общий удельный вес этих направлений составляет 28% промышленного производства республики.

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Маргарита Головатенко