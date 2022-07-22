В Челнах четыре ребенка-вынужденных переселенца из Украины получили аттестаты

В Набережных Челнах четверо ребят — вынужденных переселенцев из Украины получили аттестаты. Об этом сообщила общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Татарстану по городу Набережные Челны Ольга Силаичева.

Девятиклассники останутся в городе и планируют поступить в медицинский колледж, технический колледж им. В.Д. Поташова, торгово-технологический колледж. Одиннадцатиклассник уезжает в город Иваново, он будет поступать там, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Напомним, первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя, прибыл в Казань 1 апреля. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана прибыл 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.



В Челнах 197 человек, прибывших из Мариуполя, поместили в санатории «Жемчужина», в общежитиях КАМАЗа разместились 100 человек. В числе переселенцев — 56 детей. Сообщалось, что дети школьного возраста будут учиться в гимназии №14.



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Татьяна Леухина