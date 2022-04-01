В столицу Татарстана прибыл поезд с беженцами — большинство переселенцев из Мариуполя

Фото: Максим Платонов

В Казань пришел поезд с вынужденными переселенцами, большая часть которых прибыла с освобожденных территорий Мариуполя. Начинается рассадка в автобус, передает корреспондент «Реального времени» с места событий.

Каждого прибывшего индивидуально сопровождают волонтеры и сотрудники МЧС. В основном приехали пожилые люди. Общаться с беженцами журналистам запретили.

Фото: Максим Платонов

Переселенцев разместят в пункты временного пребывания, затем отправят в гостиницы. Дети пойдут в сады, а взрослые получат работу на 400 предприятиях. Средства на их содержание выделяются из федерального бюджета.

Напомним, правительство России утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших их. Ожидается, что всего в Татарстан прибудет более тысячи человек.



Диана Жиленкова