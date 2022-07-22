В Госдуме предложили сокращать рабочую смену в день рождения

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил установить сокращенный рабочий день для отмечающих день рождения. Свое обращение он направил главе Минтруда России Антону Котякову.

В соответствии с Трудовым кодексом России продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Фото: pixabay.com

Законодательством не предусмотрена трудовая льгота в случае дня рождения — персонального домашнего праздника, который традиционно отмечается большинством с семьей, в связи с чем им требуется дополнительное личное время.

Матвейчев предложил сократить именинникам рабочий день или смену на один час, пишет RT.

В мае председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего. Отдельные предприятия уже работают по графику четырех рабочих дней вместо пяти — в рамках дистанционной или неполной занятости.



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Татьяна Леухина