В Госдуме заявили, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в недалеком будущем

Переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Он отметил, что отдельные предприятия уже работают по графику четырех рабочих дней вместо пяти — в рамках дистанционной или неполной занятости: «Главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна».

По его словам, для отдельных видов и направлений бизнеса переход к четырехдневной рабочей неделе означает прямое сокращение прибыли, сообщает «РИА Новости».

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — заключил он.

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Согласно результатам февральского исследования, 56% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов. Причем чаще остальных к четырехдневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (61%) и россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (60%). Также каждый четвертый опрошенный (26%) подобный график работы не одобрил, еще 18% затруднились с ответом.

Маргарита Головатенко