«Я сам участвовал в спасении»: казанский суд отправил под домашний арест организатора «подводного рейса»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Под домашний арест на два месяца водворен 52-летний бизнесмен Владимир Казаков, подозреваемый в оказании небезопасных услуг пассажирам затонувшего на Волге 10 июля катера. Такое решение только что принял Московский райсуд Казани, информирует журналист «Реального времени».



На избрании именно этой меры пресечения сегодня настаивали двое сотрудников Центрального следственного управления на транспорте СКР — и.о. руководителя казанского следственного отдела Ренат Габдреев и следователь по особо важным делам Юлия Усербаева. Их позицию полностью поддержал помощник Татарского транспортного прокурора Эдуард Шогенов.

Фото: realnoevremya.ru

Шогенов отметил: владелец затонувшего судна Михаил Морозов скрывается от предварительного следствия и в случае освобождения Казакова он может связаться с беглецом и склонить его к даче каких-либо показаний.

Адвокат подозреваемого Марсель Шагиахметов просил суд отказать в избрании меры пресечения. Он подчеркнул — никаких попыток скрыться его клиент не предпринимал, в момент крушения за штурвалом не находился, капитана для этой работы не привлекал. Защитник отметил — в материалах дела есть доверенность, выданная владельцем на управление катером «Казанец-1» капитану Грибкову в мае 2022-го — в начале сезона навигации. Однако в ходатайстве СК прозвучала иная версия — что Казаков нашел капитана и договорился с ним о поездке 10 июля.

Фото: Ирина Плотникова

К слову, следователями установлено: катер отчалил от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино в 10 часов 15 минут, судно имело крен на левый борт, однако с 28 пассажирами и двумя членами экипажа на борту добралось до правого берега и встало на стоянку между поселками Моркваши и Печище. Обратно засобирались в 16.30. Также с креном на левый борт отплыли задним ходом, и тут волна захлестнула корму. Капитан стал успокаивать пассажиров, вместе с помощником откачивать воду. Однако это не помогло. Что произошло с судном за несколько часов стоянки, предстоит установить экспертам.

«Как только поступил звонок от пассажиров: сказали, что тонут, — тут же прилетел на катере и оказал помощь в спасении», — заявил на заседании сам подозреваемый. Владимир Казаков считает сведения оперативников не вполне достоверными:

— Да, я пытаюсь заниматься туристическим направлением. Но основной доход мне это не приносит. Я зимой всегда работаю — до мая работал водителем на заправке «ГазСервисПлюс». Летом всегда много туристов, и я выступаю как гид. У меня сайт в основном туристический. Изучаю историю Татарстана, знаю о Кремле, Старо-Татарской слободе — могу рассказать, экскурсию провести.

Говоря о своем сыне в Австрии, фигурант признался — да, были планы навестить его, но ничего конкретного, а в нынешней ситуации не до этого.

Информацию силовиков об отключении своих сайтов сразу после ЧП Казаков подтвердил, но объяснил просто: «Я очень испугался. Но прятаться и телефон отключать не стал».

Подозреваемый просил не отправлять его под домашний арест, обещая, что выводы из этой истории для себя уже сделал: «Речные прогулки уж уберу. Нужно и, правда, какие-то компетенции иметь».

Ранее стало известно, что владельца судна-«утопленника» Михаила Морозова объявили в розыск, а за организацию водной вечеринки в честь дня рождения заказчика Артура Сабитова арестованный Казаков «со связями в ГИМС и МЧС» получил всего лишь предоплату в 30 тысяч.

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Ирина Плотникова