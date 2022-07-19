В Татарстане завтра пройдет комплексная проверка систем оповещения

В Татарстане завтра, 20 июля, пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения с запуском речевых сиренных установок. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Проверка запланирована на 10.00. С 10.43 до 10.44 филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» покажет ролик продолжительностью до 1 минуты на всех общероссийских телерадиоканалах в пакете программ первого мультплекса на всей территории Татарстана.

Последняя проверка региональной, местной и локальной систем оповещения в Татарстане проходила 3 и 4 марта.



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Татьяна Леухина