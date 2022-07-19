Главное о коронавирусе на 19 июля: двухвалентная вакцина появится осенью, в Чехии выявили новый опасный штамм

Фото: Максим Платонов

Ревакцинироваться от COVID-19 готовы лишь 4 казанца из 10

За последние сутки в Татарстане выявлено 39 случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 327. Выздоровели за весь период 149 759 человек, в том числе 72 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 39 человек.

Лишь каждый четвертый казанец готов ревакцинироваться от COVID-19. Об этом рассказали «Реальному времени» в пресс-службе онлайн-сервиса SuperJob. Среди казанцев, чья последняя прививка от COVID-19 была сделана 6 и более месяцев назад, чаще остальных готовы ревакцинироваться люди старше 45 лет. Каждый пятый казанец старше 18 лет сделал прививку от коронавируса менее чем полгода назад (20%). Еще 28% опрошенных вакцинировались от коронавируса ровно 6 месяцев назад. Более половины респондентов (52%) делали прививку более полугода назад.

Фото: Максим Платонов

По данным на 18 июля, в Татарстане не зарегистрировано ни одного случая выздоровления от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Отсутствие вылечившихся фиксируется вторые сутки подряд. Всего на вчерашний день в республике зарегистрировано 149 687 случаев выздоровления от COVID-19. Умерли от коронавируса 1 996 жителей республики.



В частных лабораториях России увеличилась доля положительных тестов на COVID-19

За последние сутки в России выявили 4 200 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 186 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 499 044 человек, а выздоровевших — до 17 915 526. За сутки болезнь унесла жизни 44 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 960 человек.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов рассказал, что текущий прирост заболеваемости COVID-19 не требует дополнительного вмешательства. По его словам, на сегодняшний день отмечается незначительный рост заболеваемости, так как люди в основном болеют в легкой форме. Возвращать коронавирусные ограничения будут, если из-за нового штамма COVID-19 увеличится количество тяжелобольных.

Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией COVID-19. В частности, глава государства отметил снижение смертности в стране по итогам второго квартала 2022 года до уровня 2019 года.

Доля положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус среди клиентов российских частных медицинских лабораторий выросла в июле в несколько раз. По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, в последние недели выявляемость COVID-19 в «Инвитро» вырастает примерно в два раза еженедельно при относительно одинаковом объеме тестирования, как и 1-1,5 месяца назад. На данный момент доля положительных результатов ПЦР-тестирования составляет более 5%. Он отметил, что такие данные говорят о приближающейся новой волне коронавируса.

Фото: Илья Репин

По данным «Гемотеста», доля положительных тестов на коронавирус в России в первой половине июля увеличилась в три раза по сравнению со второй половиной июня, сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер. По ее словам, спрос на диагностику COVID-19 среди физических лиц вырос на 10%, значительнее всего: в Камчатском крае, Башкирии, Коми, Свердловской и Калининградской областях. Увеличение спроса на тесты связано с ростом заболеваемости, вызванным распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон», и снижением коллективного иммунитета, подчеркнула эксперт.

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии певца Вадима Чельдиева, призывавшего к несогласованным митингам из-за вакцинации против коронавируса во Владикавказе в апреле 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. По данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. По информации властей региона, люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что коронавирус не опасен.

На Североуральском бокситовом руднике (СУБР) в Свердловской области вводят ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Письма-уведомления о возобновлении ограничительных мер сотрудники получили через соцсети. Напомним, в закрытых помещениях масочный режим начал действовать уже с 18 июля. В пресс-службе предприятия выразили уверенность, что своевременно принятые меры оградят сотрудников от высокого процента заболеваемости и смертности.

Фото: realnoevremya.ru

Россия с 30 августа возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Таджикистаном, прерванное в 2020 году из-за распространения коронавируса. В РЖД уточнили, что с конца августа один раз в неделю будет курсировать поезд между Душанбе и Волгоградом. Из Душанбе поезд будет отправляться по вторникам, а из Волгограда — по пятницам.

В Астраханской области за последнюю неделю отмечают рост заражения коронавирусом более чем в два раза. Уточняется, что в регионе зарегистрировано четыре очага групповой заболеваемости (от 8 до 30 случаев) — это Комплексный центр социального обслуживания населения в Лиманском районе, специализированный дом ребенка «Капелька», областной онкологический диспансер и Енотаевская районная больница. Также выявлено 66 семейных очагов с общим количеством пострадавших 142 человека в Астрахани, Камызякском, Володарском, Енотаевском и Приволжском районах.

В Приднестровье вернули масочный режим

В Чехии зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом коронавируса — BA.2.76, который представляет особую опасность для уже переболевших. Ученые отмечают, что на сегодняшний день в Европе начали распространяться еще две новые разновидности «омикрона» — ВЕ и BF. Первый сейчас приходится на большинство случаев в Германии, второй — в Великобритании.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Витянис Андрюкайтис заявил, что производство двухвалентной вакцины против COVID-19 начнется осенью 2022 года. По его словам, работа над двухвалентной вакциной идет к завершению, и некоторые изготовители уже утверждают, что они практически готовы к началу массового производства. Достоинством двухвалентной вакцины является то, что она предохраняет и от первичной инфекции, и ее мутационных штаммов, добавил специалист.

Фото: realnoevremya.ru

В Приднестровье вернули масочный режим в общественных местах на фоне ухудшения эпидемиологочической ситуации. Отмечается, что за последнюю неделю заболеваемость в республике выросла на 51% — до 44 человек в сутки. Прирост новых случаев в Приднестровье регистрируют с конца июня. Начавшийся в марте прошлого года процесс вакцинации на данный момент охватил только 31% населения региона.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель получил положительный результат теста на COVID-19. В пресс-службе правительства страны уточнили, что в настоящее время у него наблюдаются лишь легкие симптомы болезни. Беттель ушел на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин