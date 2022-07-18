Исследование: ревакцинироваться от COVID-19 готовы лишь 4 казанцев из 10

Лишь каждый четвертый казанец готов ревакцинироваться от COVID-19. Об этом рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса онлайн-сервиса SuperJob.

Среди казанцев, чья последняя прививка от COVID-19 была сделана 6 и более месяцев назад, чаще остальных готовы ревакцинироваться люди старше 45 лет. Каждый пятый казанец старше 18 лет сделал прививку от коронавируса менее чем полгода назад (20%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще 28% опрошенных вакцинировались от коронавируса ровно 6 месяцев назад. Более половины респондентов (52%) делали прививку более полугода назад.

Среди респондентов, делавших прививку от коронавируса полгода назад и ранее, 41% готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время, 35% — не готовы. Среди последней категории есть те, кто переболел и те, кто вакцинировался добровольно-принудительно. Некоторые из опрошенных казанцев планируют сделать прививку осенью.

Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин (53 и 34% соответственно). Чаще остальных же задумываются о ревакцинации респонденты старше 45 лет (44%).

Согласно данным на 15 июля, курс вакцинации против COVID-19 завершили 2 471 498 татарстанцев. Первый компонент вакцины получили 2 536 894 татарстанца. Уровень коллективного иммунитета в республике оценивается в 8,3%.

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Татьяна Леухина