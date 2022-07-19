В Госдуме рассказали, когда могут вернуть коронавирусные ограничения

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов рассказал, что текущий прирост заболеваемости COVID-19 не требует дополнительного вмешательства. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, на сегодняшний день отмечается незначительный рост заболеваемости, так как люди в основном болеют в легкой форме. Возвращать коронавирусные ограничения будут, если из-за нового штамма COVID-19 увеличится количество тяжелобольных.

— Возможно будут возвращены в регионы или даже на федеральном уровне какие-то ограничения. На мой взгляд, этот сценарий маловероятный, — заключил Леонов.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так широко, как возбудитель COVID-19.

— Широкое распространение этого вируса на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей нам не грозит, — уточнил специалист.



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Максим Кокунин