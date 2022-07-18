В Татарстане вторые сутки подряд не фиксируют случаев выздоровления от коронавируса

В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая выздоровления от коронавируса, следует из данных федерального оперштаб по борьбе с инфекцией. Отсутствие вылечившихся фиксируется вторые сутки подряд.

Всего на 18 июля в Татарстане зарегистрировано 149 687 случаев выздоровления от COVID-19. Умерли от коронавируса 1 996 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 39 человек. В общей сложности в республике на 18 июля зарегистрировано 153 288 случаев заражения COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 июля читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина