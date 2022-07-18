В Татарстане вторые сутки подряд не фиксируют случаев выздоровления от коронавируса
В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая выздоровления от коронавируса, следует из данных федерального оперштаб по борьбе с инфекцией. Отсутствие вылечившихся фиксируется вторые сутки подряд.
Всего на 18 июля в Татарстане зарегистрировано 149 687 случаев выздоровления от COVID-19. Умерли от коронавируса 1 996 жителей республики.
За последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 39 человек. В общей сложности в республике на 18 июля зарегистрировано 153 288 случаев заражения COVID-19.
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