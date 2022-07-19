Жители поселка Чебакса пожаловались на отсутствие инфраструктуры

Фото: Народный фронт Татарстана

В Татарстане жители поселка Чебакса обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, чтобы добиться улучшения инфраструктуры. Подключившийся к решению проблем Народный фронт обратился, в свою очередь, в администрацию Казани для выяснения сроков решения всех вопросов.

Поселок Чебакса ранее входил в состав Высокогорского района республики, но в 2008 году он был включен в состав Казани. Однако если для большинства жителей столицы Татарстана наличие воды из крана является нормой жизни, то в Чебаксе вода может отсутствовать несколько дней. Центральное водоснабжение в поселке отсутствует, а имеющиеся мощности не позволяют бесперебойно снабжать жителей водой.

Фото: Народный фронт Татарстана

Состояние дорог поддерживается силами местных жителей: большая часть дорог не заасфальтирована. Зимой возникают проблемы с уборкой снега и проездом. Что касается медицины, то за помощью врача надо ехать в саму Казань, так как здесь отсутствует ФАП. Но в поселке также нет и нормального автобусного сообщения. Автобус ходит два раза в день — утром и вечером. Поэтому местные жители, не имеющие автомобиля, вынуждены ждать практически весь день в городе, чтобы вечером вернуться домой.

Фото: Народный фронт Татарстана

Несмотря на все сложности, местные власти два года назад согласовали возведение по соседству нового жилого массива «Северная Чебакса» площадью почти 53 га. О том, что это существенно усугубит и так непростую ситуацию со всеми социальными вопросами, вроде как подумали — в планах создать в поселке необходимые условия для комфортного проживания.

Фото: Народный фронт Татарстана

— Поселок Чебакса не один в своем роде, политика масштабирования города совершенно не учитывает интересы жителей таких поселков. С уверенностью можно сказать, что после присоединения они были лишены ряда возможностей и преференций как жители села, а взамен получили лишь казанскую прописку. По нашему мнению, было бы разумно при возведении новых жилых массивов привлекать к развитию инфраструктуры застройщиков. Часть земель должна передаваться в муниципальную собственность для резервирования под социальные объекты и дороги. В настоящий момент мы видим, как инвесторы просто скупают земельные участки, меняют их категорию и распродают. А люди потом годами обивают пороги органов власти в надежде хоть как-то улучшить условия проживания в поселках, — рассказал член регионального штаба Народного фронта в Татарстане Руслан Аглиев.

Фото: Народный фронт Татарстана

9 декабря прошлого года исполком Казани утвердил проект планировки территории жилого массива «Чебаксинские родники». Он займет площадь в 59,9 га, хотя еще в 2017-м проводились публичные слушания по межеванию территории планировки поселка на площади более чем 68 га. Проект планировки утвержден в границах ул. Посадочной с северо-западной стороны и автодороги федерального значения М-7 с северо-восточной стороны. С юго-восточной и юго-западной сторон поселок окружают овраги.

Жить, согласно проекту, в «Чебаксинских родниках» будут 918 человек, в том числе и семьи с детьми. В связи с этим на территории поселка появится детский сад, а вот школьникам придется посещать школы, расположенные поблизости. Проектом также предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт, автостоянка, магазин и аптека.

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Максим Кокунин