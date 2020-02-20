В Казани может появиться новый жилой массив
В Казани хотят организовать новый жилой массив «Северная Чебакса» площадью 52,9 га в Советском районе.
Постановлением мэра, которое опубликовано в сборнике документов, общественные обсуждения по проекту планировки территории пройдут с 20 февраля по 26 марта.
В жилом массиве хотят построить в две очереди 159 индивидуальных жилых домов, магазин, кафе, поликлинику, аптеку, отделение связи, отделение банка, опорный пункт охраны порядка. По южной границе территории планируется проложить крупную автомобильную магистраль.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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