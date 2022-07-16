В Татарстане строительство образовательных объектов в рамках нацпроектов выполнено на 70%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане выполнение работ по строительству образовательных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм достигло 70%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

По его словам, в перечень таких объектов входят три обыкновенные школы и один проект школы, совмещенной с детским садом. Самый высокий процент выполнения зафиксирован по школе в Богатых Сабах — 90%.

Кроме того, Фролов добавил, что в настоящее время строятся восемь учреждений культуры. Так, по нацпроекту «Культура» работы по семи объектам выполнены на 27%. Строительство здания драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, входящего в госпрограмму «Развитие культуры», оценивается в 85%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также сегодня стало известно, что на данный момент выполнение годового плана жилищного строительства составляет 72%. Уже сдано 1,9 млн квадратных метров. Из 150 тысяч квадратных метров, которые необходимо сдать в рамках программы соципотеки, готово около 100 тысяч. По линии индивидуального жилья сдано 1,3 млн кв. м — 9,4 тысячи домов (78% от плана). В коммерческом секторе строители превысили планку в 62%, сдав к текущей дате 79 многоквартирных домов из 148. Площадь введенного в эксплуатацию жилья составляет 576 тысяч кв. м.

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Максим Кокунин