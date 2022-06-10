Татарстан стал одним из лидеров среди регионов ПФО по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан оказался одним из регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе по реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщается на сайте постоянного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Помимо республики, в этом направлении лидируют Башкортостан, Нижегородская область и Удмуртия. В рамках проекта в регионах реализуют программы финансового и нефинансового стимулирования бизнеса, профессиональной подготовки и переобучения персонала. Также оказывается экспертная помощь в оптимизации производственных процессов.

По словам Комарова, в настоящее время в целом по ПФО уже более тысячи крупных и средних предприятий получили поддержку, больше 16 тысяч человек прошли обучение по повышению производительности труда. Он отметил, что это тот резерв, который можно и следует использовать для экономического роста России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 1 июня 2022 года 2 005 жителей Татарстана проходили обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Всего в этом году планируется обучить 8 275 человек.



Дарья Акимова