За сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили 40 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 153 249, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 36 татарстанцев, не выздоровел ни один пациент с коронавирусом. Также не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Умерли за весь период 1 996 заболевших коронавирусом татарстанцев. За последние сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов

16 июля сообщалось, что в республике также зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели лишь три человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 июля читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина